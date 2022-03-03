شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: أيمن أشرف مش هيلحق مباراة المريخ.. وأطالب الأهلى بتوضيح حالة بانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن أيمن أشرف مدافع الأهلى لن يلحق بمباراة فريقه أمام المريخ السودانى، المقرر لها السبت المقبل والمؤجلة من الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت "متأكد من عدم لحاق أيمن أشرف بمباراة المريخ القادمة بنسبة 100%، لكنه سيبدأ العودة للتدريبات عقب لقاء اللقاء".

وتساءل شوبير "إيه هى حالة الثنائى بدر بانون وأحمد نبيل كوكا لاعبى الأهلى، واضح كده إن حالة الثنائي مش لطيفة، وللمرة الخامسة بطالب النادى الأهلى توضيح آخر تطورات حالة الثنائى، لكن مدة غياب بانون وكوكا هتطول شوية".

ويخضع الثنائى ياسر إبراهيم وأيمن أشرف لاعبا الأهلى لفحص طبى على هامش مران الفريق الأحمر، اليوم الخميس، فى بداية التحضير لمباراته ضد المريخ السودانى يوم السبت المقبل، فى المباراة المؤجلة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويحدد الفحص الطبى، الذى سيخضع له الثنائى، موقفهما من اللحاق بموقعة السبت من عدمه، وإن كان ياسر إبراهيم هو الأقرب للعودة إلى قائمة الأهلى، بينما تسيطر حالة من الغموض على حالة أيمن أشرف الطبية بسبب شكواه من آلام فى الركبة.