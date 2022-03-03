شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول ترتيب الدورى المصرى.. الأهلى فى الصدارة والزمالك ثالثا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق النادى الأهلى ترتيب الدورى الممتاز برصيد 25 نقطة، يليه بيراميدز ثانيا بفارق نقطتين برصيد 23 نقطة، فيما يحل فريق الزمالك فى المرتبة الثالثة برصيد 22 نقطة ثم سموحة رابعا بنفس رصيد الزمالك.

بينما يأتى فريق المصرى البورسعيدى فى المركز الخامس برصيد 15 نقطة، يليه فيوتشر فى المركز السادس بنفس رصيد النقاط، ثم فاركو فى المركز السابع بنفس الرصيد.

كما يحل البنك الأهلى فى المركز الثامن برصيد 14 نقطة ويليه الاتحاد السكندرى فى المركز التاسع بنفس الرصيد ثم الجونة عاشرا بنفس الرصيد ومن بعده إنبى فى المركز الحادى عشر برصيد 13 نقطة، ثم سيراميكا فى المركز الـ12 برصيد 12 نقطة.

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة ومن بعده طلائع الجيش فى المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، ومن بعده مصر المقاصة فى المركز الـ15 برصيد 9 نقاط، ثم المقاولون العرب برصيد 8 نقاط محتلا المركز السادس عشر ومن بعده إيسترن كومبانى فى المركز الـ17 برصيد 6 نقاط ثم الإسماعيلي فى المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط.

ويدخل النادى المصرى البورسعيدى اختبارا صعبا حينما يستقبل إنبى فى الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدورى العام، وهى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية.