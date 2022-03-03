شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يضع 3 معايير لاختيار خليفة شوقى غريب فى المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع اتحاد الكرة وتحديدا الثنائى حازم إمام ومحمد بركات عضوا المجلس، بعض المعايير الواجب توافرها فى المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر الأولمبى خلفا لشوقى غريب المدير الفنى السابق للفراعنة.

وجاء على رأس المعايير أن يكون المدرب الجديد قد لعب للمنتخبات الوطنية وعلى رأسها المنتخب الأولمبى ليكون على دراية بهذه المرحلة، بجانب الحصول على رخصة تدريبية ومعايشات فى الخارج، بالإضافة لمعرفته بالمرحلة السنية لهذا المنتخب "مواليد 2001" ومتابعته للاعبين وإعداد تقرير شامل عنهم.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إعلان تشكيل الجهاز الفنى الجديد للمنتخب الأولمبى، بعد قرار توجيه الشكر لشوقى غريب مدرب الفراعنة وجهازه المعاون، خلال شهر أبريل أو مايو المقبلين.

وقال مصدر فى اتحاد الكرة "اتفقنا على تشكيل الجهاز الفنى الجديد خلال شهر أبريل أو مايو بحد أقصى، نرغب فى منح الفرصة للجهاز الفني الجديد أن يقيم معسكرات لتجهيز المنتخب بشكل جيد، والأنسب للفراعنة التجمع وقت التوقفات الدولية حتى يتسنى للجهاز الفني ضم اللاعبين من الأندية، وتشهد الفترة المقبلة توقف في يونيو واخر في سبتمبر".

ويخوض منتخب مصر تصفيات بطولة أفريقيا فى أكتوبر المقبل من خلال مواجهتين ذهاب وإياب مع أحد المنتخبات الأفريقية والفائز يخوض منافسات أمم أفريقيا فى مارس المقبل.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الكاف قرر إعفاء المنتخب الأولمبى من خوض الدور التمهيدى كونه حامل اللقب فى 2019 تحت قيادة شوقى غريب.