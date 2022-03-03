شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى لياسر إبراهيم وأيمن أشرف بمران الأهلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الثنائى ياسر إبراهيم وأيمن أشرف لاعبا الأهلى لفحص طبى على هامش مران الفريق الأحمر، اليوم الخميس، فى بداية التحضير لمباراته ضد المريخ السودانى يوم السبت المقبل، فى المباراة المؤجلة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويحدد الفحص الطبى، الذى سيخضع له الثنائى، موقفهما من اللحاق بموقعة السبت من عدمه، وإن كان ياسر إبراهيم هو الأقرب للعودة إلى قائمة الأهلى، بينما تسيطر حالة من الغموض على حالة أيمن أشرف الطبية بسبب شكواه من آلام فى الركبة.

ويدخل فريق الأهلى معسكرا مغلقا، اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة المريخ السودانى بعد غد السبت فى المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويستأنف فريق الأهلى تدريباته الجماعية، اليوم، على ملعب مختار التتش بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون أمس الأربعاء فور الانتهاء من مباراة فاركو بالجولة الـ11 من عمر الدوري والتي فاز فيها الفريق الأحمر برباعية.

وفضل الجهاز الفني للأهلي دخول اللاعبين معسكرا مغلقا لمدة 48 ساعة قبل مباراة المريخ لفرض حالة من التركيز الشديد والانضباط داخل المعسكر الأحمر، نظرا لأهمية المباراة باعتبارها عنق زجاجة فى مشوار بطل أفريقيا فى صراعه للتتويج بالنجمة الـ11 فى تاريخه القارى.

ويملك الأهلى نقطة واحدة يحتل بها المركز الثالث فى ترتيب المجموعة الثالثة بعد التعادل مع الهلال السودانى والتعادل مع صن داونز الجنوب أفريقى.