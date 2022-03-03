شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يعدل طريقة لعب الأهلى أمام المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى تعديل طريقة لعب فريقه فى مباراته المقبلة أمام المريخ السودانى يوم السبت المقبل، فى المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والعودة للعب بطريقة 3 / 4 / 3 بدلا من طريقة 4 / 2 / 3 / 1.

ويعود أليو ديانج للمشاركة الأساسية بجوار حمدى فتحى وعمرو السولية فى وسط ملعب الأهلى، بعدما ظهر كبديل فى مباراة فريقه الأخيرة ضد فاركو بالدورى، فى ظل رغبة الجهاز الفنى فى تأمين منطقة الوسط والدفاع ومنح الحرية لثلاثى الهجوم فى التحرك بالخط الأمامى وعدم تكليفهم بأدوار دفاعية.

ويدخل فريق الأهلى معسكرا مغلقا، اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة المريخ السودانى بعد غد السبت فى المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويستأنف فريق الأهلى تدريباته الجماعية اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون أمس الأربعاء فور الانتهاء من مباراة فاركو بالجولة الـ11 من عمر الدورى، والتى فاز فيها الفريق الأحمر برباعية.

وفضل الجهاز الفنى للأهلى دخول اللاعبين معسكر مغلق طويل لمدة 48 ساعة قبل مباراة المريخ لفرض حالة من التركيز الشديد والانضباط داخل المعسكر الأحمر نظرا لأهمية المباراة باعتبارها عنق زجاجة فى مشوار بطل أفريقيا فى صراعه للتتويج بالنجمة الـ11 فى تاريخه القارى.