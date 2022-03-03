شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة المواجهة الحاسمة بين مصر وقبرص فى كأس ديفيز للتنس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى، اليوم الخميس، قرعة المواجهة الحاسمة بين منتخبى مصر وقبرص بكأس ديفيز للتنس والمقرر إقامتها يومى الجمعة والسبت المقبلين بملعب السنتر كورت التاريخى بنادى الجزيرة.

تجرى القرعة تحت إشراف الاتحاد الدولى للتنس وبحضور رئيس اتحاد التنس إسماعيل الشافعى ونائب رئيس الاتحاد وكابتن الفريق حسن العروسى والسكرتير العام للاتحاد المهندس وليد سامى وكابتن منتخب قبرص ديمتريس هيرودوتو.

كما يحضر لاعبو الفريقين مراسم إجراء القرعة ويمثل منتخب الفراعنة كل من محمد صفوت وكريم مأمون وعمرو عصراوى وأكرم السلالى ومايكل صبحى، بينما يضم منتخب قبرص كل من من بيتروس ثيرسوكوس ومينيلاوس ايفستاثيوس وستيليانوس كريستودولو وسيرجيس كيرتاسيز وايلفثريوس نيوس.

وتشهد المباراة إقامة 5 جولات بين الفريقين منها أربع مواجهات فردية وواحدة فقط للزوجى بواقع جولتين للفردى يوم الجمعة ومثلهما يوم السبت، بالإضاقة إلى جولة الزوجى أيضا، وحال تمكن أى من الفريقين من الفوز فى أول ثلاث جولات متتالية يعلن فوزه باللقاء، ولا يكون هناك حاجة لخوض الفريق آخر جولتين.