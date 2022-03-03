قصة صور .. أحمد فتوح يراوده حلم الاحتراف

القاهرة - سامية سيد - يطمح أحمد فتوح جناح أيسر الزمالك فى تجربة خطوة الإحتراف الخارجى خلال المرحلة المقبلة لاكتساب الخبرات خاصة بعد تقديم أفضل العروض مع الفراعنة فى أمم أفريقيا بالكاميرون مع منتخب الفراعنة .

ويمتلك فتوح صاحب الـ 23 عاما طموح بلا حدود،خاصة أنه يمتلك مهارات تمكنه منأن يصبح مطمع عدد من الأندية سواء العربية أو الأوربية ، خاصة أنه لا يزال لديه الكثير من ما يقدمه ليصب فى صالح المنتخب .

وكشفت تقارير صحفية مؤخرا عن اقتراب أحمد فتوح، من الاحتراف بالدوري السعودي بعدما تألق اللاعب مع الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية 2021. وذكر موقع " سعودي" أن هناك العديد من الأندية السعودية، على رأسها النصر الذى ينافس أندية عالمية فى إسبانيا وإنجلترا وهولندا للتعاقد مع فتوح البالغ من العمر 23 سنة.

كما طلب أحمد فتوح جناح أيسر فريق الزمالك و منتخب مصر من مفوضيه للانتقال إلى نادي أياكس الهولندي للتعاقد معه في الصيف المقبل، التقدم بعرض رسمي لنادى الزمالك وذلك رغبة منه من عدم الرحيل عن القلعة البيضاء اله بموافقة مسئولية و الإدارة .

وتألق أحمد فتوح مع المنتخب الوطني فى كاس الأمم الأفريقية الأخيرة ، ما جعله يتلقى عرضا من أياكس الهولندى، ورحب اللاعب بالعرض في ظل رغبته في خوض تجربة احتراف أوروبية.