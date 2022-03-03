شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الأندية بتنظيم بطولة كأس مصر لكرة الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة خطابات إلى أندية الإعلاميين والمنيا والإسماعيلى والبنك الأهلى واتحاد الشرطة ووراق الحضر ومركز شباب ميت عقبة والدرب الأحمر والصيد بالدقى والمصرية للاتصالات، ومستقبل وطن ومركز شباب المدينة بالمنيا ومركز شباب أبو السعود وكهرباء القاهرة ودلفى، لإخطارهم بإقامة بطولة كأس مصر لكرة الصالات خلال الموسم الحالى 2021 - 2022.

على صعيد متصل أرسل اتحاد المصرى لكرة القدم خطابا إلى أندية القسم الثانى بشأن بعض الشروط أثناء المباريات، حيث يطالب بجلوس 10 أشخاص فقط على دكة البدلاء لحين انتهاء لقاءات الموسم الحالى وذلك طبقا للائحة.

وجاء نص الجواب كالتالى "يسمح لكل فريق بجلوس 10 أفراد من الجهاز الفنى والإدارى والطبى على دكة البدلاء، اعتبارا من مباريات الأسبوع الحادى والعشرين حتى نهاية مسابقة الدورى العام القسم الثانى للموسم الرياضى 2021 / 2022 للمجموعات الثلاثة".

من ناحية أخرى اتفقت لجنة مسابقات القسم الثانى باتحاد الكرة، برئاسة مجدى الشيخ، مع مراقبى المسابقات، فى الاجتماع الذى عقد بمقر الجبلاية، على تصنيف المراقبين فى القسم الأول والثانى والثالث، بحيث لا يسمح لمراقبى كل قسم بالظهور فى مباريات القسم الآخر.

كما تم الاتفاق على تخصيص زى موحد لمراقبى المسابقات، وعمل دورات مستقبلية للمراقبين لرفع كفاءتهم فى المرحلة المقبلة.