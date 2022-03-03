شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضغط لزيادة عدد جماهيره أمام المريخ السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضغط مسئولو النادي الأهلي على الجهات المختصة سواء وزارة الرياضة أو مسئولي الأمن لزيادة عدد الجماهير المقرر حضورها مباراة المريخ السوداني يوم السبت المقبل والمؤجلة من الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وعدم الاكتفاء بعدد 5 آلاف مشجع والذين حضروا مباراة الفريق الأحمر الماضية ضد صن داونز الجنوب إفريقي.

ويرغب مسئولو الأهلي في زيادة عدد الجماهير المقرر حضورها مباراة المريخ السوداني، من أجل مؤازرة اللاعبين الذين يحتاجون دعم أكبر عدد من الجماهير لتخطي موقفهم الصعب في المجموعة الأولى بدور المجموعات، بعدما تواجد الأهلي في المركز الثالث خلف صن داونز المتصدر بـ7 نقاط والمريخ الوصيف بـ4 نقط، ويحتاج للفوز في موقعة السبت لضمان دخول المنافسة على الصعود إلى دور الثمانية الإفريقي مجددا.

ويحاول مسئولو النادي الأهلي الضغط على الجهات المسئولة من أجل زيادة عدد جماهيره في مباراة المريخ السوداني، لاسيما أن كل الفرق المنافسة يحضر مشجعيها بعدد كبير، بخلاف أن الفريق الأحمر يركز على الفوز في كل المباريات التي ستقام بالقاهرة لضمان لصعود إلى ربع نهائي إفريقيا.