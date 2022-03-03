مرتضى يكشف تطورات التعاقد مع المدرب الجديد للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه تم الاتفاق مع المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال الفترة المقبلة، مشددًا أن المدرب الجديد سيجلب معه 4 مساعدين.

وأضاف رئيس نادي الزمالك في تصريحات عبر قناة "الشمس" :"تم اختيار المدير الفني الجديد، وهو مدرب على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عنه فور وصوله".

وتابع :"المدرب الجديد وافق على بقاء أسامة نبيه وأيمن طاهر، كما سيجلب معه 4 مساعدين".

وواصل مرتضى منصور :"المدرب الجديد سيلحق بمباراة الوداد البيضاوي".

وتطرق مرتضى منصور للحديث عن موقف اللاعب طارق حامد من الإصابة، قائلاً :"طارق حامد سيعود بداية من المباراة المقبلة، أسامة نبيه طلب من اللاعب أن ينتظر حول المشاركة".

وأكمل :"الفارق بين طارق حامد وأي لاعب سواء في الزمالك ومنتخب مصر كبير أوي".

وانتقل مرتضى منصور للحديث عن ملف التجديد للاعبين الثمانية :"سأجدد وفقًا لاحتياجات النادي، هجدد وفقًا لمطالب أسامة نبيه باعتباره متواجدًا مع المدير الفني الجديد، إذا طلب بقاء 8 لاعبين سأجدد لهم".

وكان مرتضى منصور أعلن اليوم الخميس، ليكون موعد نهائي لحسم ملف التجديد لثمانية لاعبين وهم: طارق حامد، المغربيين أشرف بنشرقي، محمد أوناجم، محمد أبوجبل، عمر السعيد، الإيفواري رزاق سيسيه، حازم إمام، ومحمد أشرف "روقا".

فريق الزمالك استطاع مساء أمس الأربعاء أن يعود لطريق الانتصارات بعد الفوز المثير الذي تحقق على حساب فيوتشر بنتيجة (3-2) ضمن حسابات الجولة العاشرة من مسابقة دوري we المصري.

وشهدت مباراة الزمالك وفيوتشر تواجد أسامة نبيه على رأس الجهاز الفني بصورة مؤقتة بعد قرار فسخ التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون والذي رحل عقب الخسارة من الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (3-1) ضمن حسابات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه فريق الجونة مساء الإثنين المقبل ضمن بطولة الدوري، قبل أن يستضيف الفريق الأبيض منافسه الوداد البيضاوي المغربي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.