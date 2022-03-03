الامارات | "الخفافيش" تقترب من كأس ملك إسبانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن "الخفافيش" تقترب من كأس ملك إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز نادي فالنسيا البطاقة الأولى إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بفوزه على ضيفه أتلتيك بلباو 1- صفر في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة، الأربعاء.

وتكفل البرتغالي غونزالو غيديش، بتسجيل هدف المباراة الوحيد لفالنسيا، في الدقيقة 43، لتكون نتيجة مجموع المباراتين 2-1 لصالح فالنسيا.

وكان الفريقان تعادلا ذهابا في بلباو بهدف لمثله.

وينتظر فالنسيا الملقب بـ"الخفافيش" في النهائي، المتأهل من مباراة ريال بيتيس وضيفه رايو فايكانو، التي ستقام في وقت لاحق اليوم، علما أن لقاء الذهاب انتهى بفوز بيتيس بهدفين لواحد.

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