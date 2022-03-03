شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث تسويق عبد الله جمعة فى الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس إدارة الكرة بنادي الزمالك تسويق عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق في الخليج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل عدم الحاجة الفنية لتواجده في ظل وجود الثنائي أحمد فتوح ومحمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر.

كما تتفق إدارة الكرة بالنادي مع رأي الفرنسي كارتيرون المدير الفني السابق للفريق بشأن عدم قدرة اللاعب علي استعادة مستواه منذ عودته من الإصابة وهو ما يجعل تواجده فى الزمالك خلال الموسم المقبل أمر صعب.

من ناحية أخرى شهدت الساعات الماضية كواليس مثيرة في مفاوضات الزمالك مع المغربي اشرف بن شرقي لتجديد عقده مع الفريق الأبيض والذي ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وعلم ”الخليج 365” أن بن شرقي كان هو الطرف الأقوي في مفاوضات التجديد في الفترة الماضية ورفض اكثر من مرة التوقيع خلال فترة تولي المجالس السابقة، الا ان الوضع حاليا اختلف بشكل كبير بعد اتخاذ الإدارة الحالية قرارا بتقديم عرض أخير لبن شرقي بما يناسب امكانيات النادي ويكون في نفس الوقت مرضي للاعب الدولي.

واكد مصدر داخل الزمالك أن هناك عدم رضا داخل إدارة النادي من تصرفات بن شرقي خاصة بعد خروج اللاعب عن النص في مباراة سموحة وارتكابه لأمر ينافي مباديء النادي، وهو الأمر الذي جعل ادارة الزمالك ترغب في انهاء العلاقة بين الطرفيين خاصة في حالة عدم رضوخ اللاعب لطلبات النادي.