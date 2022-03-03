شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يهزم المصرى البورسعيدى 11 / 7 قبل مواجهة الفريقين اليوم بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النادي المصري البورسعيدي اختبارا صعبا حينما يستقبل إنبى في الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدورى العام، وهي المباراة التى تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية.

تاريخيا تقابل فريقي المصري و إنبي، فى 29 مباراة، كانت الافضلية للفريق البترولى بواقع 11 فوز، بينما حقق الفريق البورسعيدى الانتصار فى 7 لقاءت، وتعادل الفريقين فى 11 مواجهة.

مواجهة اليوم يدخلها المصري بهدف مصالحة جماهيره بعد السقوط المفاجئ أمام أوتوهو الكونغولي في الجولة الثالثة من الكونفدرالية، فيما يخوضها فريق إنبى منتشيا بثلاثة انتصارات متتالية حققها في الدورى مؤخرا بعد بداية مهتزة مطلع هذا الموسم.

ويحتل المصرى بقيادة التونسى معين الشعباني المركز الخامس فى مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة بعدما خاض الفريق البورسعيدى 10 مباريات، فاز خلالهم فى 3 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات أخرى وتلقى الهزيمة فى مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصرى 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

فيما يحتل الفريق البترولى بقيادة مدربه المخضرم حلمي طولان المركز الـحادي عشر بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة من 10 مباريات، حيث فاز فى ثلاثة لقاءات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 3 مواجهات سجل 9 أهداف واستقبل 12 هدفا.