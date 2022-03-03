شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات نارية بمجموعة بحرى بالقسم الثانى اليوم.. الحرس وكفر الشيخ الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الثالثة عصر اليوم الخميس، 8 مباريات قوية فى إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من مباريات مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى، والتى يأتى أبرزها حرس الحدود مع كفر الشيخ.

يحل نادى الأوليمبى متصدر ترتيب مجموعة الإسكندرية وبحرى برصيد 42 نقطة، ضيفا ثقيلا على المصرى بالسلوم صاحب المركز التاسع برصيد 29 نقطة، في مباراة ستكون قوية بين الفريقين، حيث يسعى الأوليمبى للابتعاد بالصدارة مستغلا مواجهة حرس الحدود صاحب المركز الثانى برصيد 39 نقطة مع كفر الشيخ الثالث برصيد 37 نقطة، في مباراة الصراع على المركز الثانى ولقاء يعد بـ6 نقاط.

ويلتقى نادى صيد المحلة صاحب المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة مع أبو قير للأسمدة صاحب الرابع برصيد 34 نقطة، في مباراة سهلة على الضيوف من أجل الاقتراب من أول ثلاث مراكز، في الوقت الذى يستضيف نادى دكرنس الخامس برصيد 32 نقطة مع فريق الزرقا صاحب المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

ويستقبل فريق الرجاء صاحب المركز الأخير برصيد 8 نقاط، فريق بلدية المحلة السادس برصيد 30 نقطة في مواجهة صعبة على أصحاب الأرض، ويلتقى سبورتنج صاحب المركز الحادى عشر برصيد 23 نقطة مع المنصورة صاحب المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

ويحل ألعاب دمنهور صاحب المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة، ضيفا على المجد السكندرى السابع برصيد 29 نقطة، وأخيرا يلتقى فريق بايونيرز القابع في المركز العاشر برصيد 25 نقطة مع فريق الحمام صاحب المركز الثانى عشر برصيد 21 دقيقة.