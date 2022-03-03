شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستخدم إسلام جابر فى المقايضة نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو الزمالك علي رحيل اسلام جابر لاعب الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال تلقيه عرضا جيدا من أحد فرق الدورى وخاصة الفرق التي تضم لاعبين يرغب الزمالك في التعاقد معهم في الصيف.

وتدرس إدارة الزمالك دخول إسلام جابر في صفقات تبادلية في الصيف في ظل عدم قدراته علي اقناع إدارة الزمالك والأجهزة الفنية المتعاقبة علي الفريق بمستواه او حجز مكان أساسي في الفريق طوال فترة تواجد مع الزمالك.

وتعمل إدارة الكرة بالزمالك في الوقت الحالي علي إعادة ترتيب الأوراق داخل فريق الكرة لبناء فريق قوي يتمكن من حصد لقب الدوري ودوري ابطال افريقيا.

من ناحية أخرى طلب أحمد فتوح جناح أيسر فريق الزمالك و منتخب مصر من مفوضيه للانتقال إلى نادي أياكس الهولندي للتعاقد معه في الصيف المقبل، التقدم بعرض رسمي لنادى الزمالك وذلك رغبة منه من عدم الرحيل عن القلعة البيضاء اله بموافقة مسئولية و الإدارة .

وتألق أحمد فتوح مع المنتخب الوطني فى كاس الأمم الأفريقية الأخيرة ، ما جعله يتلقى عرضا من أياكس الهولندى، ورحب اللاعب بالعرض في ظل رغبته في خوض تجربة احتراف أوروبية.

وأوضح مصدر مقرب من اللاعب أن أحد الوكلاء تواصل معه للانتقال الى فريق أياكس الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة و هذا الامر تم عقب متابعة مسئولي النادى الهولندي للاعب أثناء المشاركة في مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الافريقية الماضية و التي ظهر بيها بشكل قوى .

وتلقى أحمد فتوح عدداً من العروض في أوروبا وبعض الدوريات الخليجية، الا انه رفض مناقسة تلك العروض وطلب تأجيل الاحتراف حتي نهاية الموسم في ظل رغبته في حسم لقب دوري أبطال أفريقيا قبل الرحيل تقديرا منه لجمهور الزمالك والكيان الذي صنع اسمه.

من ناحية أخرى شهدت الساعات الماضية كواليس مثيرة في مفاوضات الزمالك مع المغربي اشرف بن شرقي لتجديد عقده مع الفريق الأبيض والذي ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وعلم ”الخليج 365” أن بن شرقي كان هو الطرف الأقوي في مفاوضات التجديد في الفترة الماضية ورفض اكثر من مرة التوقيع خلال فترة تولي المجالس السابقة، الا ان الوضع حاليا اختلف بشكل كبير بعد اتخاذ الإدارة الحالية قرارا بتقديم عرض أخير لبن شرقي بما يناسب امكانيات النادي ويكون في نفس الوقت مرضي للاعب الدولي.

واكد مصدر داخل الزمالك أن هناك عدم رضا داخل إدارة النادي من تصرفات بن شرقي خاصة بعد خروج اللاعب عن النص في مباراة سموحة وارتكابه لأمر ينافي مباديء النادي، وهو الأمر الذي جعل ادارة الزمالك ترغب في انهاء العلاقة بين الطرفيين خاصة في حالة عدم رضوخ اللاعب لطلبات النادي.