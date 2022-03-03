شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف إبراهيم وصيفا لبطولة ويندي سيتي للاسكواش بعد الخسارة من بول كول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد يوسف إبراهيم لاعب نادى وادي دجلة، وصافة بطولة ويندى سيتى للاسكواش، والتى استضافتها ولاية شيكاغو بأمريكا، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 250 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وخسر يوسف إبراهيم في المباراة النهائية أمام النيوزيلندي بول كول المصنف الأول عالميا، بنتيجة3-2 في مباراة استغرقت 96 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 10-12, 11-4, 11-7, 11-9.

يذكر أن نوران جوهر لاعبة وداي دجلة، توجت بلقب السيدات بعد فوزها في لمباراة النهائية على زميلتها بوادي دجلة، هانيا الحمامي المصنفة الثالثة، بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 62 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 15-13, 11-9, 11-8.

وأنهى النيوزيلندي بول كول، لاعب الاسكواش، هيمنة مصر على التصنيف العالمي للرجال لمدة 4 سنوات متتالية، وذلك بعد تصدره لتصنيف شهر مارس الجاري، عقب تأهله إلى الدور نصف النهائي ببطولة ويندي سيتي والتي تعد أحد أكبر البطولات في اللعبة، بينما ودع علي فرج لاعب وادي دجلة وأخر متصدر مصري للتصنيف، منافسات ويندي سيتي من الدور ربع النهائي.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن تصنيف شهر مارس الجاري، حيث انتزع بول كول الصدارة من علي فرج ليتراجع الأخير إلى المركز الثاني، واستقر محمد الشوربجي في المركز الثالث، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي في المركز الرابع، وطارق مؤمن لاعب الجزيرة في المركز الخامس.