شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستدرج إنبى فى مهمة صعبة بالدورى لمصالحة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النادي المصري البورسعيدي اختبارا صعبا حينما يستقبل إنبى في الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدورى العام، وهي المباراة التى تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية.

مواجهة اليوم يدخلها المصري بهدف مصالحة جماهيره بعد السقوط المفاجئ أمام أوتوهو الكونغولي في الجولة الثالثة من الكونفدرالية، فيما يخوضها فريق إنبى منتشيا بثلاثة انتصارات متتالية حققها في الدورى مؤخرا بعد بداية مهتزة مطلع هذا الموسم.

ويحتل المصرى بقيادة التونسى معين الشعباني المركز الخامس فى مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة بعدما خاض الفريق البورسعيدى 10 مباريات، فاز خلالهم فى 3 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات أخرى وتلقى الهزيمة فى مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصرى 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

فيما يحتل الفريق البترولى بقيادة مدربه المخضرم حلمي طولان المركز الـحادي عشر بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة من 10 مباريات، حيث فاز فى ثلاثة لقاءات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 3 مواجهات سجل 9 أهداف واستقبل 12 هدفا.

كما يغيب معين الشعبانى المدير الفنى للمصرى عن قيادة فريقه من على دكة البدلاء أمام إنبي، بسبب تعرضه للطرد فى المباراة الماضية أمام إيسترن كومباني، فى مباراة الجولة العاشرة بالدورى والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.

في المقابل يدرس حلمى طولان، المدير الفني لفريق إنبى، إعادة محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى للتشكيل الأساسي في أمام الاتحاد السكندري، خصوصًا بعد الاتصال الذى تلقاه من الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش.