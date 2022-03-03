شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأهلي يستأنف تدريباته ويعسكر استعدادا للمريخ السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الخميس استعدادا لمواجهة المريخ السوداني بعد غد السبت في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين أمس الأربعاء فور الانتهاء من مباراة فاركو بالجولة الـ11 من عمر الدوري والتي فاز فيها الفريق الأحمر برباعية.

وفضل الجهاز الفني للأهلي دخول اللاعبين معسكر مغلق طويل لمدة 48 ساعة قبل مباراة المريخ لفرض حالة من التركيز الشديد والانضباط داخل المعسكر الأحمر نظرا لأهمية المباراة باعتبارها عنق زجاجة في مشوار بطل إفريقيا في صراعه للتتويج بالنجمة الـ11 في تاريخه القاري.

ويملك الأهلي نقطة واحدة يحتل بها المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة بعد التعادل مع الهلال السوداني والتعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي.