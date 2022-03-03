شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتوج ببطولة ويندي سيتي للاسكواش بعد الفوز على هانيا الحمامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة، والمصنفة الثانية عالميًا لسيدات الاسكواش ببطولة ويندى سيتى للاسكواش، والتى استضافتها ولاية شيكاغو بأمريكا، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 250 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفازت نوران في لمباراة النهائية على زميلتها بوادي دجلة هانيا الحمامي المصنفة الثالثة، بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 62 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 15-13, 11-9, 11-8.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر مارس الجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر السابع عشر على التوالى، منذ اعتلائها صدارة التصنيف فى نوفمبر العام الماضي.

وتأتى نوران جوهر لاعبة وادي دجلة فى المركز الثانى بالتصنيف، واحتفظت هانيا الحمامي بالمركز الثالث، والأمريكية أماندا صبحي بالمركز الرابع، واستمرت سلمى هاني في المركز السابع، وروان العربي بالمركز التاسع.