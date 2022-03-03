شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات اليد أمام الجزائر فى بطولة أفريقيا بغينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم الخميس،منتخب ناشئات كرة اليد نظيره الجزائرى فى خامس مواجهاته ببطولة أفريقيا للناشئات المقامة فى غينيا فى نسختها الـ 17 .

فاز منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2004 على نظيره جامبيا، بنتيجة 57/11 ، فى ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا المقامة بغينيا فى نسختها الـ17 أول أمس الثلاثاء ، ليتأهل إلى بطولة العالم بجورجيا ومن المقرر أن يلتقى غينيا غدا الجمعة .

ونجح منتخب ناشئات كرة اليد فى الفوز بأول مبارياته على يراليون بنتيجة 70 / 12 فى أول مواجهات البطولة قبل ملاقاة غينيا بيساو فى ثان مواجهاته أمس الاثنين و التى إنتهت بفوز منتخبنا الوطنى بنتيجة 78/7.

منتخبنا الوطنى المصرى للناشئات مواليد 2004 خاض معسكر ا تدريبيا فى بولندا وخاض الفريق عددا من المباريات الودية، حقق الفوز على فريق سيدات JELENIA GORA البولندى بنتيجة 37 - 28 و حقق الفوز على فريق Görlitzer HC الألماني بنتيجة 36 - 18 و اليوم اختتم الفريق الوطنى الفوز على نادى LEGNICA البولندى بنتيجة 33 - 25.

ويضم جهاز منتخبنا الوطنى المصرى للناشئات فى بطولة أفريقيا : محمد فرغلى مدير فنى - شريف الشامى مدرب عام - أبو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى - محمد سليمان محلل اداء فنى - كابتن شيرين منصور مدير ادارى ودكتورة منة الله بدوى اخصائية علاج طبيعى.

وتضم قائمة اللاعبات: جنى صلاح - مريم محمد - فاطمة محمود - جهاد وائل - جود احمد - لبنى اشرف - ملك احمد - ملك هشام - منة الله الحناوي - نادين طارق - نوال خليل - رانا العربي - شروق محمود - تقى كامل و ينضم لقائمة الفريق فى غينيا الثلاثى كنزي حاتم - لوجين اسامة - مريم عمر و اللاتى تم تصعيدهن مع المنتخب الوطنى للشابات مواليد 2002 لخوض منافسات بطولة افريقيا للشابات.