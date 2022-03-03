شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لبيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل اليوم الخميس، فريق المقاولون العرب بقيادة محمد عودة المدير الفني لذئاب الجبل، معسكراً مغلقاً بالجبل الأخضر، استعداداً لمواجهة بيراميدز، في اللقاء المرتقب بين الفريقين، والذي يستضيفه استاد عثمان أحمد عثمان غداً الجمعة، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان المقاولون قد خسر في اللقاء الماضي أمام نظيره فيوتشر بهدف نظيف، في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي بمنافسات الجولة 11.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 8 نقاط، حيث خاض المقاولون 11 مباراة فاز في مباراة تعادل في 5 مباريات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المقاولون 10 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفاً.

وشهدت الفترة الماضية، دارسة مكثفة من الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، لمراجعة المباريات السابقة لفريق بيراميدز، وآخرها مباراة الصفاقسي التونسي فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وانتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف ليتربع على عرش مجموعته بالعلامة الكاملة من 3 انتصارات.