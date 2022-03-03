الامارات | فريق الإمارات يتوّج بلقب سباق لوسامين البلجيكي

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الإمارات يتوّج بلقب سباق لوسامين البلجيكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات ماتيو ترينتين أول إيطالي يحقق لقب سباق لوسامين البلجيكي للدراجات الهوائية، وذلك حين قاد فريق الإمارات لتحقيق اللقب الأول للدراج الإيطالي، والعاشر لفريق الإمارات في الموسم الجاري. وتمكن الدراج الإيطالي، البالغ 23 عاماً، من التفوق باقتدار في السباق الذي امتد على طول 209 كلم. واعتمد ترينتين على مستوى لياقته البدنية العالية في الكيلومترات الأخيرة ليحقق لقب السباق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news