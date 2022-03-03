الامارات | مدرب العين: المهم في لقاء الجزيرة أن الفريق لم يتعرض لإصابات

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العين: المهم في لقاء الجزيرة أن الفريق لم يتعرض لإصابات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، إن المهم بالنسبة له خلال مواجهة فريق الجزيرة، التي جمعت الفريقين مساء أول من أمس، في ذهاب كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، هو أن فريقه خرج من اللقاء دون تعرض أي من لاعبيه للإصابة، في وقت سيكون أمام «الزعيم» أسبوع حاسم ومضغوط، إذ يخوض مباراة كل ثلاثة أيام، بداية من مواجهة العروبة في دوري أدنوك للمحترفين غداً، قبل أن يصطدم بالوحدة يوم الجمعة المقبل في الدوري، والجزيرة في إياب نصف نهائي الكأس يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد المدرب أن الخروج بالتعادل من لقاء الذهاب أمام الجزيرة يعتبر نتيجة إيجابية، وقال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «العين لعب في الشوط الأول من المباراة بصورة جيدة، وتمكن من إحراز هدف التقدم، غير أن التعادل الإيجابي حسم النتيجة النهائية للمباراة، ونحن مطالبون حالياً بالتحضير الجيد لمباراتنا القادمة في مسابقة الدوري، والأمر المهم هو أن الفريق لم يتعرض لأي إصابات».

في المقابل، قال مدرب فريق الجزيرة، الهولندي مارسيل كايز، إن فريقه خاض مباراة قوية، وصنع العديد من الفرص، ولعب بصورة جيدة، وكان يستحق الخروج منتصراً، مؤكداً أنه في الوقت نفسه راض عن الأداء، وسيعمل على تحسين المستوى في المباريات القادمة.

وأضاف المدرب الهولندي: «الأمر الوحيد الذي لم نقم به بصورة صحيحة، هو أننا استقبلنا هدفاً، منافسنا صنع فرصة أو اثنتين، ولكننا صنعنا العديد من الفرص أمام مرماهم، لقد كانت مباراة التفاصيل الصغيرة، كما ذكرت أنا راض على الأداء».

وخيم التعادل الإيجابي 1-1 على مباراة «كلاسيكو أبوظبي»، لتتأجل بذلك هوية المتأهل للنهائي، لمباراة الإياب التي ستقام الثلاثاء المقبل على استاد هزاع بن زايد.

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