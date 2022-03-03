الامارات | اللجنة المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية تُكرم «شرطة دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية تُكرم «شرطة دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام تحت رعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القيادة العامة لشرطة دبي، والفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على النتائج الكبيرة التي حققها فريق شرطة دبي للرجال والسيدات في النسخة السادسة من البطولة، وعلى نيل تكريم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي منح أعضاء الفريق ميدالية خدمة المجتمع، بعد تحقيقه المركز الأول على مستوى الفرق والفردي في البطولة.

وقدّم الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عمير بن جمعة الفلاسي، درعاً تكريماً للفريق عبدالله خليفة المري، وأعضاء فرق العمل خلال اللقاء الذي تم في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور رئيس اللجنة الفنية للبطولة، محمد الموسى، ورئيس اللجنة المالية للبطولة، رامي النابلسي.

وأشاد الفلاسي بأداء ونتائج أعضاء فريقي الرجال والسيدات لشرطة دبي في البطولة التي تستقطب مشاركة المئات من الدراجين الإماراتيين، ومن مختلف الجنسيات للمشاركة في المنافسات المختلفة التي يتضمنها برنامج الدورة كل عام. وقدّم الفريق عبدالله خليفة المري الشكر إلى عمير بن جمعة الفلاسي وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة على التنظيم والجهود الكبيرة المبذولة لإضافة الجديد والمميز في كل عام لتحقيق أهداف البطولة الرياضية والمجتمعية.

• تقديراً لإنجازات الفريق على مستوى الرجال والسيدات في النسخة السادسة.

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