الامارات | «الرجل الحديدي» في واجهة الفعاليات الرياضية نهاية الأسبوع الجاري بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الرجل الحديدي» في واجهة الفعاليات الرياضية نهاية الأسبوع الجاري بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتصدر بطولة دبي للرجل الحديدي (أيرون مان 70.3) قائمة الفعاليات الرياضية التي تشهدها دبي نهاية الأسبوع الجاري، حيث يشارك فيها أكثر من 2500 رياضي ورياضية، وينظم الحدث بدعم مجلس دبي الرياضي، وتنطلق منافساته السبت المقبل من شاطئ أم سقيم.

ومن أبرز الأحداث الرياضية في الأسبوع الجاري، فعالية «مغامرات حتا للسيدات»، السبت المقبل، وبطولة شرطة دبي المفتوحة للتنس على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي وأكاديمية بوكا، من الرابع إلى 14 الجاري، وفعاليتان رياضيتان من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الأولى باسم «نحن نجدف من أجل أصحاب الهمم»، والثانية «نحن نجدف من أجل دبي»، والكأس الذهبية للبولو بتنظيم نادي ومنتجع الحبتور للبولو، ومنافسات بطولة جالاكسي دوتا 2 للرياضات الإلكترونية، وبطولات وفعاليات أخرى عديدة.

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