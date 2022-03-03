الامارات | 11 خيلاً تتنافس على لقب كأس الوثبة في بلجيكا

شكرا لقرائتكم خبر عن 11 خيلاً تتنافس على لقب كأس الوثبة في بلجيكا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مضمار والوني دو مونس ـ غلين، في بلجيكا اليوم كأس «الوثبة ستاليونز» للخيول العربية الأصيلة، البالغة جائزته 5000 يورو. ويجتذب السباق لمسافة 1500 متر، والمخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، 11 خيلاً تتنافس على لقب الكأس، أبرزها «مس دو بانشير»، و«سيدا دو سوليل» من فرنسا، و«نيل ادامز» من السويد، و«مستري مان»، و«دو جوان» من بلجيكا.

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