شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة إنبى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ إيسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال، الاستعداد لمواجهة نادى إنبى في إطار الجولة الثانية عشر في بطولة الدورى المقرر لها الثلاثاء المقبل.

ويعود الفريق اليوم للتدريبات بعدما منح علاء عبد العال اللاعبين راحة أمس الأربعاء من التدريبات بعد المباراة الودية التي خاضها الفريق الثلاثاء أمام نادى بنى مزار أحد أندية القسم الثالث، وانتهت بالتعادل السلبى.

ودفع علاء عبد العال في المباراة بالعديد من الناشئين واللاعبين العائدين من الإصابة مثل محمد بن علي الطرابلسى وبنجامين وصابر الشيمى، بالإضافة إلى اللاعبين الذين لم يشاركوا أمام سيراميكا في الدورى.

ونجح نادى إيسترن كومبانى في تحقيق أول فوز في تاريخه في بطولة الدورى المصرى، بعد الفوز على سيراميكا في المباراة التي جمعتها في إطار الأسبوع الحادى عشر من بطولة الدورى.

أحرز الفلسطيني محمد نعمان صالح هدف إيسترن كومبانى الوحيد فى الدقيقة 77 من أحداث المباراة من ركلة جزاء تم احتسابها، بعدما سدد أحمد متعب لاعب إيسترن ركلة جزاء وتصدى لها حارس سيراميكا، وتقرر إعادتها مع إنذار حارس سيراميكا، وتم تسجيل الركلة عن طريق محمد نعمان صالح، ليرفع إيسترن كومبانى رصيده إلى 6 نقاط جمعها من فوز وثلاثة تعادلات و7 هزائم.

بهذه النتيجة رفع إيسترن كومبانى رصيده إلى 6 نقاط جمعها من فوز وثلاثة تعادلات و7 هزائم، وتجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 12 جمعها من انتصارين و6 تعادلات وتلقى 3 هزائم، ونجح لاعبوه فى تسجيل 11 هدفا واستقبلت شباكهم 12 من الأهداف.