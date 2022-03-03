شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى مصرى يتنافس على لقب بطولة ويندي سيتي للاسكواش بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس منافسات الدور النهائي ببطولة ويندى سيتى للاسكواش، والتى تستضيفها ولاية شيكاغو بأمريكا، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 250 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وضمنت مصر لقب السيدات بعد تأهل ثلاثى وادى دجلة، هانيا الحمامى ونوران جوهر ويوسف إبراهيم، إلى المباراة النهائية.

ويلتقي يوسف إبراهيم مع المصنف الأول عالمياً النيوزلاندي بول كول، فيما تلتقي نوران جوهر مع هانيا الحمامي.

وفازت هانيا الحمامى فى مباراة الدور نصف النهائى على منافستها نور الشربينى المصنفة الأولى عالميا وحامل لقب البطولة، بنتيجة 3 / 2 فى مباراة استغرقت 66 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 5-11, 15-17, 11-5, 11-6, 11-5.

فيما فازت نوران جوهر على منافستها النيوزيلندية جويل كينج بنتيجة 3 / 2 فى مباراة استغرقت 32 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-5, 11-4, 11-3.

وفاز يوسف إبراهيم على منافسه مروان الشوربجى بنتيجة 3 / 2 فى مباراة استغرقت 56 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5, 6-11, 9-11, 11-1, 11-0.

وخسر طارق مؤمن أمام منافسه النيوزيلندى بول كول بنتيجة 3/2 فى مباراة استغرقت 89 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 12-10, 8-11, 11-7, 6-11, 11-5.