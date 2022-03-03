شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: مدرب الزمالك الجديد تم الاستقرار عليه ويعاونه 4 مساعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه تم الاستقرار على المدير الفنى الجديد لفريق الزمالك والإعلان عنه فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولى.

وأوضح مرتضى منصور فى تصريحات تلفزيونية: أن المدرب الجديد لفريق الزمالك سوف يرافقه 4 مدربين مساعدين له فى الجهاز المعاون له للفريق الابيض.

وطالب مرتضى منصور الثنائى حازم امام وفاروق جعفر بعدم التحديث عن الفريق الابيض بسبب الهجوم القوى على اللاعبين والفريق عقب الفوز على فيوتشر.

وقال مرتضى منصور: إن أبناء الزمالك دائما يهاجمون النجاح فى القلعة البيضاء والغيرة بينهم، وأشكر أسامة نبيه المدير الفنى للفريق الابيض عقب الظهور والمكسب اليوم أمام فيوتشر، وأنه يوجد فارق خبرة بين أسامة نبيه كمدير فنى وعلى ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر.