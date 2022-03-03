7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 2 / 3 / 2022 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها تحقيق فريق الزمالك فوزًا قاتلاً على نظيره فيوتشر بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى

الجهاز الطبى للزمالك يطمئن على سلامة إمام عاشور بعد إصابته أمام فيوتشر

حرص الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، على التوجه لإمام عاشور لاعب الوسط، عقب انتهاء مباراة فيوتشر، للاطمئنان على سلامته إثر سقوطه بعد صافرة نهاية اللقاء.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر الموسم الجديد حيث تم تأجيل ثلاث مباريات الأهلي أمام نظيره فريق المصري بالسلوم على ستاد السلام و مواجهة الزمالك مع فريق الداخلية على ستاد القاهرة الدولي، و مباراة المصري والمنصور، ولكن لم يتم تحديد موعد لهم .

حقق فريق الزمالك فوزًا قاتلاً على نظيره فيوتشر بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز، ليقتنص الفريق الأبيض 3 نقاط غالية، وهو الفوز الأول للفريق الأبيض فى 2022 والأول بعد أربع مباريات دون انتصار.