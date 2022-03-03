شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: سنتعاقد مع مدرب أجنبى بغض النظر عن نتائج الزمالك مع أسامة نبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق صادفه سوء توفيق في مباراة فيوتشر اليوم في الدوري، لكن الأبيض تمكن من تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، بالرغم من صعوبة اللقاء، وقوة المنافس.

وأوضح أمير مرتضى منصور في تصريحات عقب المباراة أن الفوز كان مهم لمساعدة اللاعبين في استعادة الثقة، مشددا كانت هناك روح وإصرار وحماس من اللاعبين لتعديل النتيجة وتحقيق الفوز.

وقال أمير مرتضى: "سنتعاقد مع مدرب أجنبي جديد في الأيام المقبلة، بغض النظر عن نتائج أسامة نبيه المدرب العام الجديد للفريق، ولكن أسامة نبيه مستمر في الجهاز الفني القادم".

وفيما يخص ملف التجديد للاعبين قال: "هناك مهلة للاعبين مثلما أعلن المستشار مرتضى منصور، ومن لديه استعداد للاستمرار في النادي، سيجدد تعاقده ويتحدث معي أو مع رئيس النادي من أجل التفاوض، ولكن المماطلة لن تجدي مع الزمالك، ومن يرفض التجديد يعلن حاليا كي يحدد الزمالك موقفه منه ويحدد الفريق احتياجاته في الفترة المقبلة، ولن نكرر خطأ فرجاني ساسي مع اللجان السابقة برحيله مرة واحدة من النادي، مما تسبب في أزمة في مركزه".

وفاز فريق الزمالك على ضيفه فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 22 نقطة يحتل بهم المركز الثالث، في حين يتوقف رصيد فيوتشر عند15 نقطة يحتل بهم المركز السادس.