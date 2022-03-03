شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 2 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
ياسر إبراهيم يقترب من العودة لقائمة الأهلي أمام المريخ السوداني
اقترب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي من العودة إلى قائمة فريقه في مباراته القادمة ضد المريخ السوداني يوم السبت المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما غاب عن مباراة فاركو بالدوري بسبب شعوره باجهاد في العضلة الخلفية.
3 أسابيع تفصل صلاح محسن عن الانتظام فى تدريبات الأهلى
ينتظم صلاح محسن لاعب النادى الأهلى فى تدريبات فريقه بعد ثلاثة أسابيع حيث يواصل اللاعب تنفيذ البرنامج التأهيلى للتعافى من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً وأجرى على أثرها جراحة فى مشطية القدم.
طلب الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى من محللى الأداء بجهازه المعاون إعداد تقرير مفصل عن منافسه المريخ السودانى بطل جنوب أفريقيا للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس قبل ملاقاته يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
تخطيط الأهلي تقترح عودة بادجى نهاية الموسم وتترقب قرار موسيمانى
بانون يجرى فحصا جديدا بعد أسبوع للاطمئنان على عضلة القلب
يجرى المغربى بدر بانون مدافع الأهلى فحصا طبيا جديدا بعد أسبوع من الآن للاطمئنان على حالة القلب، بعدما خضع لفحوصات جديدة خلال اليومين الماضيين أثبتت حاجته لبعض الوقت للتعافى الكامل من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا والتى تعرض لها فى بداية يناير الماضى.
يحاول الجهاز الفنى للأهلى تجهيز محمود متولى مدافع الفريق الأحمر للمشاركة فى المباريات عقب الأنتهاء من مواجهة المريخ السودانى فى المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد الآنتهاء من المرحلة الأخيرة فى فترة التأهيل والتى بدأها فى قطر ويستكملها مع الأهلى فى الوقت الحالي.
يخضع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، اليوم الأربعاء، لمسحة طبية للوقوف على حالته بعد إصابته بفيروس كورونا قبل مواجهة المريخ السودانى، المقرر لها السبت المقبل، حيث اشتكى عبد الحفيظ من أعراض البرد خلال مباراة فريقه الماضية ضد صن داونز الجنوب أفريقى، وغاب عبد الحفيظ عن مران الأهلى الأحد والاثنين وخضع لمسحة طبية أثبتت إصابته بفيروس كورونا، وتم عزله تطبيقا لبروتوكول الإصابة بفيروس كورنا التابع لوزارة الصحة.