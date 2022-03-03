شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 2 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 2 / 3 / 2022، العديد من الأحداث المهمة وأبرزها ضغط لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح من أجل عودة السنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر والمعار إلى إميان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ياسر إبراهيم يقترب من العودة لقائمة الأهلي أمام المريخ السوداني

اقترب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي من العودة إلى قائمة فريقه في مباراته القادمة ضد المريخ السوداني يوم السبت المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما غاب عن مباراة فاركو بالدوري بسبب شعوره باجهاد في العضلة الخلفية.

3 أسابيع تفصل صلاح محسن عن الانتظام فى تدريبات الأهلى

ينتظم صلاح محسن لاعب النادى الأهلى فى تدريبات فريقه بعد ثلاثة أسابيع حيث يواصل اللاعب تنفيذ البرنامج التأهيلى للتعافى من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً وأجرى على أثرها جراحة فى مشطية القدم.