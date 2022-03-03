شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قيادته القلعة البيضاء لفوز مثير.. زيزو فارس مباراة الزمالك وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل النجم أحمد السيد زيزو، لاعب القلعة البيضاء، على لقب أفضل لاعب فى فريقه خلال مواجهة الزمالك وفيوتشر، بعد تألقه خلال المباراة التى انتهت بالفوز الصعب والمثير، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لصالح القلعة البيضاء، حيث كتب حساب الزمالك الرسمى عبر تويتر: "وفارس مباراة اليوم هو هداف الدورى حالياً.. أحمد السيد زيزو".





واستعاد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك صدارة هدافي الدورى المصري اليوم الأربعاء بعدما سجل هدفين لفريقه في مرمى فيوتشر، ووصل رصيده التهديفي إلى سبعة أهداف.

وحقق فريق الزمالك فوزًا قاتلاً على نظيره فيوتشر بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز، ليقتنص الفريق الأبيض 3 نقاط غالية، وهو الفوز الأول للفريق الأبيض فى 2022 والأول بعد أربع مباريات دون انتصار.

تقدم فيوتشر بهدف أحرزه أحمد عاطف فى الدقيقة 2 من عمر اللقاء بعدما نجح فى ضرب مصيدة التسلل، ثم سجل أحمد رفعت الهدف الثانى فى الدقيقة 13، ورفض الاحتفال بالهدف، وفى الدقيقة 16 سجل أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الأول من ضربة جزاء، ثم سجل هدف التعادل من ضربة جزاء أخرى فى الدقيقة 49، وفى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع سجل محمد عبد الغنى هدف فوز فريقه بعد كرة من ضربة ركنية.