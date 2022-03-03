شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: الفوز القاتل على فيوتشر بداية الزمالك الحقيقة فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه اليوم على فيوتشر، خاصة وأنه جاء في ظروف صعبة، موضحا أن الفريق يمر بفترة عدم اتزان.

وقال نبيه في المؤتمر الصحفي: " الفوز في لقاء فيوتشر سيعطينا دفعة قوية، ونخوض كل مباراة على حدة، وهناك أخطاء فنية ظهرت في الشوط الأول ولكن اللاعبين بذلوا مجهودا كبيرا ونجحنا في تحقيق مكسب مهم في وقته على فريق كبير يمتلك لاعبين كبار ومدرب كبير، وإن هذا الفوز بداية الزمالك الحقيقية فى بطولة الدورى.

وأوضح أسامة نبيه أنه تحدث مع لاعبي الفريق قبل اللقاء وأكد لهم أن مباريات الدوري ستشهد شد وجذب وهذا أمر طبيعي، وتوجه المدرب العام للفريق بالشكر للاعبين على الفوز في لقاء اليوم، لأنه سيمنح اللاعبين ثقة كبيرة.

وقال نبيه: "كانت هناك روح بالفريق في الشوط الأول ولكن كانت هناك أخطاء، بسبب الظروف التي يمر بها الفريق خلال الفترة الأخيرة، والتغييرات نجحت في صنع الفارق وساعدت الفريق على العودة وتحقيق الفوز".

وأضاف: "بدأنا المباراة بخطة 4-3-3 ثم عدلنا الأمور إلى 4-2-3-1، وأوباما نجح في المطلوب منه وقمت بإهلاكه داخل الملعب، كما أنني راض تماماً عن مستواه ".

وشدد أسامة نبيه على أن هذه هي روح الزمالك وهناك أخطاء سنعمل على تداركها خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن نتائج الفترة الماضية تحتاج إلى عمل كبير والأيام المقبلة ستشهد تطور في أداء العديد من اللاعبين.

وقال المدرب العام: "مشاركة المثلوثي جاءت بسبب عودة حازم إمام بعد فترة غياب طويل، ورأينا جاهزية الظهير التونسي، وعلينا أن نساعد المثلوثي في استعادة ثقته بنفسه، لأنه لاعب جيد وقدم أداء متميز في نهاية الموسم الماضي ولم يكن في حالة سيئة بل الفريق بشكل كامل كان يمر بهذه الحالة، وعند مشاركة حازم إمام، نجح في الظهور بشكل جيد".

وتابع أسامة نبيه: "أشرف بن شرفي لاعب يمتلك خصائص مميزة، وقمت بالصبر عليه لأنه قادر على صنع الفارق بالرغم من أنني قمت بتبديل مراكز اللاعبين في المباراة، وشارك بن شرقي في هدف الفوز واللاعب قدم المطلوب بشكل جيد".

واختتم نبيه تصريحاته قائلا: "لدينا أمل كبير في الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا وعلينا التركيز أولا في مباراتي الدوري لاستعادة الثقة وطمأنة الجماهير".