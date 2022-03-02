«كابونجا» أقوى رجل بالعالم يسحب المترو.. يحاول دخول جينيس برقم جديد.. ويحلم بسحب طائرة.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - قد تعتبره قوياً أو خارقاً لكن الأكيد أن لكل مجتهد نصيب، هذا ما فعله أشرف كابونجا ابن محافظة الإسماعيلية، الذي طالما أرسل فيديوهات مصورة وهو يسحب سيارات نقل عملاقة لموسوعة جينيس لتعترف به كأقوى رجل في العالم، وبعد محاولات وجهد بالفعل اعترفت به موسوعة جينس ولكن هذا لم يطفئ الحماس داخل كابونجا.

أعلن كابونجا أنه سيسحب مترو الأنفاق وهنا كان السؤال الحقيقي هل يستطيع حقاً؟

لكن كابونجا نفسه لم يعلم الإجابة لأنه لم يتدرب على المترو أو يحاول سحبه من قبل، فتجمع الإعلام لتصوير هذه المحاولة الرياضية بعد موافقة هيئة النقل له بسحب المترو، ولكن ماذا سيسحب هل هي عربة أم إثنان أما ماذا؟ حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

قام كابونجا بالحضور أمام الإعلام وأمامه مترو مكون من 8 عربات بوزن يقارب الـ280 طنا ليحطم الرقم القياسي الماليزي والذى سجل بقيام أحد الأشخاص بسحب 260 طنا، وبالفعل وسط تغطية إعلامية كبيرة وهتافات وصراخ كابونجا ينجح في شد المترو أمام هتاف وتكبيرات الجميع.

لم يتوقف طموح كابونجا عند هذا الحد بل وقف بعد سحبه المترو وأعلن عن حلمه القادم وهو سحب طائرة.