ريمونتادا مجنونة.. الزمالك يخطف فوزاً قاتلاً من فيوتشر في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح الزمالك في تحقيق فوز قاتل على فريق فيوتشر بنتيجة 3 / 2، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعد فوز الزمالك هو الأول له هذا العام في بطولة الدوري، بعد 4 مباريات دون انتصار.

تقدم فيوتشر مبكراً عن طريق أحمد عاطف فى الدقيقة 2 من عمر اللقاء، بعدما نجح فى ضرب مصيدة التسلل.

وعزز أحمد رفعت تقدم فريقه فيوتشر بالهدف الثاني في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 16، قلص أحمد سيد زيزو الفارق مسجلاً الهدف الأول للزمالك من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 49 من الشوط الثاني، أحرز أحمد سيد زيزو الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء أخرى.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، نجح محمد عبد الغني من تسجيل هدف الفوز للزمالك من رأسية من ضربة ركنية.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 22 فى المركز الثالث، بعدما خاض 9 مباريات، حقق الفوز في 7 وخسر مباراتين وتعادل فى واحدة.

فيما تجمد رصيد فريق فيوتشر عند النقطة 15، بعدما خاض 11 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، فى الدفاع.. محمد عبد الشافى، محمد عبد الغنى، محمود علاء، حمزة المثلوثى، فى الوسط.. محمد أشرف روقا، ويوسف أوباما، أمامهم.. أشرف بن شرقى، محمود شيكابالا، أحمد سيد زيزو، فى الهجوم.. سيف الدين الجزيرى.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من:- محمد عواد - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - إمام عاشور - إسلام جابر - رزاق سيسيه -عمر السعيد.

فيما خاض فيوتشر المباراة بتشكل مكون من:

محمود حمدي في حراسة المرمى، عمر كمال سعد سمير، جوناثان، محمود مرعي، نيدفيد، عربي بدر، ناصر ماهر، احمد رفعت، مصطفى البدري، أحمد عاطف.