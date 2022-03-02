وسائل إعلام تكشف عن قيمة عقد أبو جبل مع النصر السعودي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن قيمة عقد حارس مرمى نادي الزمالك، محمد أبو جبل، مع نادي النصر السعودي.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع"، عن مصدر مقرب لها من حارس منتخب مصر، تأكيده أن قيمة تعاقد أبو جبل مع نادي النصر السعودي، بعدما وقع اللاعب على عقد انتقاله له لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، هي 2 مليون دولار.

وصرح المصد بأن أبو جبل "سيحصل على مليوني دولار في الموسم الواحد مع النصر السعودي"، مضيفاً أنه بالفعل وقع وحصل على مقدم التعاقد من النادي السعودي.

يشا إلى أن محمد أبو جبل (33 عاما)، كان قد عقد جلسة مع مسئولي النصر السعودي، ووقع على عقود انضمامه للفريق لمدة موسمين، وهو ما سيمنعه من التجديد للزمالك.