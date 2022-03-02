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جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وفيوتشر

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القاهرة - سامية سيد - ارتقى فريق الزمالك للمركز الثالث في جدول ترتيب الدورى المصري بعدما حقق فوزًا قاتلاً على نظيره فيوتشر بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز، ليقتنص الفريق الأبيض 3 نقاط غالية، وهو الفوز الأول للفريق الأبيض فى 2022 والأول بعد أربع مباريات دون انتصار.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 22 فى المركز الثالث، بعدما خاض 9 مباريات، حقق الفوز فى 7 وخسر مباراتين وتعادل فى واحدة، وسجل لاعبوه 20 هدفا، وسكنت شباكه 11.

 

فيما تجمد رصيد فريق فيوتشر عند النقطة 15، بعدما خاض 11 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4، وسجل لاعبو فيوتشر 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 12.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وفيوتشر كالتالي

جدول ترتيب الدورى

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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