شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتقى فريق الزمالك للمركز الثالث في جدول ترتيب الدورى المصري بعدما حقق فوزًا قاتلاً على نظيره فيوتشر بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز، ليقتنص الفريق الأبيض 3 نقاط غالية، وهو الفوز الأول للفريق الأبيض فى 2022 والأول بعد أربع مباريات دون انتصار.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 22 فى المركز الثالث، بعدما خاض 9 مباريات، حقق الفوز فى 7 وخسر مباراتين وتعادل فى واحدة، وسجل لاعبوه 20 هدفا، وسكنت شباكه 11.

فيما تجمد رصيد فريق فيوتشر عند النقطة 15، بعدما خاض 11 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4، وسجل لاعبو فيوتشر 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 12.



جدول ترتيب الدورى

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وفيوتشر كالتالي