شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأربعاء.. زيزو فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك صدارة هدافي الدورى المصري اليوم الأربعاء بعدما سجل هدفين لفريقه في مرمى فيوتشر، ووصل رصيده التهديفي إلى سبعة أهداف.

وحقق فريق الزمالك فوزًا قاتلاً على نظيره فيوتشر بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز، ليقتنص الفريق الأبيض 3 نقاط غالية، وهو الفوز الأول للفريق الأبيض فى 2022 والأول بعد أربع مباريات دون انتصار.

تقدم فيوتشر بهدف أحرزه أحمد عاطف فى الدقيقة 2 من عمر اللقاء بعدما نجح فى ضرب مصيدة التسلل، ثم سجل أحمد رفعت الهدف الثانى فى الدقيقة 13، ورفض الاحتفال بالهدف، وفى الدقيقة 16 سجل أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الأول من ضربة جزاء، ثم سجل هدف التعادل من ضربة جزاء أخرى فى الدقيقة 49، وفى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع سجل محمد عبد الغنى هدف فوز فريقه بعد كرة من ضربة ركنية.

أحمد سيد زيزو الزمالك 7 جوب مابولولو الاتحاد السكندري 6 مروان حمدي سموحة 6 محمود وادي بيراميدز 5 بيرسي تاو الأهلي 5 محمد هلال البنك الأهلي 5 جون أوكويي إيبوكا إنبي 5

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأربعاء كالتالي: