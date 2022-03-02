شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبى للزمالك يطمئن على سلامة إمام عاشور بعد إصابته أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، على التوجه لإمام عاشور لاعب الوسط، عقب انتهاء مباراة فيوتشر، للاطمئنان على سلامته إثر سقوطه بعد صافرة نهاية اللقاء.

وكان إمام عاشور تعرض لإصابة بكدمة بسبب اصطدامه بالقائم خلال أحداث المباراة، واطمأن الجهاز الطبي على سلامة لاعب الوسط، وفاز فريق الزمالك على ضيفه فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 22 فى المركز الثالث، بعدما خاض 9 مباريات، حقق الفوز فى 7 وخسر مباراتين وتعادل فى واحدة، وسجل لاعبوه 20 هدف، وسكنت شباكه 11.

فيما تجمد رصيد فريق فيوتشر عند النقطة 15، بعدما خاض 11 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4، وسجل لاعبو فيوتشر 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 12.