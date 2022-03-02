شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى محتفلا بعيد ميلاد كيروش: تمنياتي لك بالأفضل دائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عصام الحضرى مدرب حراس مرمى منتخب مصر، على الاحتفال بعيد ميلاد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، قبل أيام من مباراتى مصر والسنغال فى التصفيات الأفريقية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 المقرر إقامتها فى قطر.

ونشر عصام الحضرى عبر حسابه على موقع "تويتر"، فيديو يحتفل خلاله بعيد ميلاد كيروش معلقا عليه: "عيد ميلاد سعيد مستر كيروش تمنياتي لك بالأفضل دائما".

وتقام مباراة مصر والسنغال فى الذهاب بالقاهرة يوم 25 مارس المقبل فى السابعة والنصف مساء، على أن تلعب مباراة الإياب فى ملعب دياموند الأولمبى بالسنغال يوم 29 من الشهر ذاته فى الخامسة مساء أيضا.

وتقرر بشكل نهائى إقامة مباراة منتخب مصر أمام السنغال، باستاد القاهرة، حيث كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك تنسيقاً مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المختصة من أجل السماح لأكبر عدد من الجمهور بالتواجد فى المباراة.

وكشف مسئولو منتخب مصر أنه من الصعب ضم لاعبين جدد، وتحديدًا من المحترفين خلال معسكر الفراعنة المقرر له 20 مارس من الشهر المقبل، استعدادًا لمباراتى السنغال المقرر لهما يومى 25 و29 مارس المقبل فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وتابع مسئولو منتخب مصر أن المعسكر المقبل لن يشهد ضم وجوه جديدة إلا فى حدود الأماكن المطلوبة بسبب الغيابات.

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على حضور 60 ألف مشجع فى مباراة المنتخب الوطنى أمام السنغال المقرر إقامتها يوم 25 مارس المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأولى لتصفيات أفريقيا الأخيرة المؤهلة لكأس العالم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مجلس إدارة اتحاد الكرة مساء الاثنين بكامل هيئته بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية لتشكيل باقى اللجان.