شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس : ركلتا جزاء وبطاقة حمراء مفقودة الأبرز في لقاء الزمالك وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزمالك * فيوتشر

المسابقة : الجوله العاشرة من مسابقة الدوري العام

الملعب : استاد القاهرة

نتيجة المباراة : ثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح الزمالك

حكم المباراة : محمد الحنفي

المساعد الأول : يوسف البساطي

المساعد الثاني : أحمد توفيق

الحكم الرابع : سامح حسين

حكام ال : VAR: محمد عادل، شهاب راشد

ميزان التقييم لطاقم الحكام:

حكم المباراة : محمد الحنفي

القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة : في مباراة من المباريات الصعبة تحكيميا نتيجة وجود حالات واختبارات داخل مناطق الجزاء وقرارات مثيرة من الحكم والـVAR وعدم التفاهم والتقدير الصحيح للأخطاء ، كانت الحالات التحكيمية كالتالى:

الحالة الأولي : في الدقيقة 3 من الشوط الأول يسجل لاعب فيوتشر أحمد عاطف هدف صحيح ويقوم المساعد الثاني أحمد توفيق بالغاءة نتيجة التسلل وينتظر الحكم قرار الVAR الذي يؤكد صحة الهدف نتيجة عدم وجود تسلل علي لاعب فيوتشر لحظة تسجيل الهدف .

الحالة الثانية : في الدقيقة 15 يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح الزمالك نتيجة المسك من لاعب فيوتشر محمود مرعي ضد لاعب الزمالك سيف الجزيري .

الحالة الثالثة : في الدقيقة 36 من الشوط الأول يقوم الVAR باستدعاء الحكم في حالة مخالفة من لاعب الزمالك عبدالشافي نتيجة استخدام القوة الزائدة ضد لاعب فيوتشر كريم ندفيد الحكم يشاهد الVAR ويعود باشهار البطاقة الصفراء نتيجة التهور وعدم قناعاتة بقرار ال VAR بقيادة الدولي محمد عادل .

الحالة الرابعة : في الدقيقة 47 يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الزمالك نتيجة مخالفة لمس الكرة باليد من لاعب فيوتشر العربي بدر والتي كانت يدة في وضع غير طبيعي ومكبرة للجسم والقرار صحيح .

التمركز : تمركز جيد وتوزيع المجهود البدني علي مدار شوطي القاء .

عنصر العقوبات الأنضباطية : أنذر الحكم كلا من العربي بدر ، محمود مرعي ، ناصر ماهر ، عمر كمال من فيوتشر نتيجة الأعتراض والتهور كما أنذر كلا من روقة ، فتوح من الزمالك نتيجة التهور .

المساعد الأول : اشار علي حالات التسلل في الدقائق 30 ، 71 ، 84 بتقدير صحيح .

المساعد الثاني : قرار خاطئ في الدقيقة 3 بالاشارة علي تسلل في هدف فيوتشر الصحيح والVAR يصحح الخطأ ، واشار علي حالة تسلل في الدقيقة 75 والقرار صحيح .

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون .

حكام VAR : تدخل صحيح من VAR في هدف فيوتشر الملغي نتيجة التسلل ، واستدعاء الحكم في حالة لاعب الزمالك عبدالشافي .