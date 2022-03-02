اخبار الرياضه

يوسف عبد العزيز يحقق المركز الثانى ببطولة ستار الدولية لتنس الطاولة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف عبد العزيز يحقق المركز الثانى ببطولة ستار الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

 

حقق يوسف عبد العزيز لاعب منتخب  تنس الطاولة المركز الثاني في بطولة تي تي ستار الدولية لتنس الطاولة والتى أقيمت ببراج التشيكية.

 

 واستطاع  يوسف أن يفوز فى 7 مباريات من أصل 9 خاضها اللاعب بالبطولة التى يشارك فيها أبطال أوربا  .

وجاء فوز يوسف عبد العزيز بالمركز الثانى بعد أن فاز على ديفيد ريتسبايس لاعب التشيك صاحب الأرض. 

 

يشار إلى أن يوسف عبد العزيز احترف في ألمانيا من 2013  حتى 2020 ، ثم انتقل للعب فى أحد الأندية  بإسبانيا .

 

يذكر أن يوسف عبد العزيز توج مع منتخب الطاولة بـ 5 ألقاب أفريقية ، فى مختلف السباقات سواء الفردية أو الزوجية أو الفرق ، بالاضافة إلى احتلال المركز الخامس فى بطولات العالم تحت 18 سنة ، كما سبق و حقق برونزية العالم تحت 16 سنة ،  و توج بذهبية بطولة أفريقيا للرجال عام 2019 ، وكذلك فضية بطولة لوكسمبورج.

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا