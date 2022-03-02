شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف عبد العزيز يحقق المركز الثانى ببطولة ستار الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق يوسف عبد العزيز لاعب منتخب تنس الطاولة المركز الثاني في بطولة تي تي ستار الدولية لتنس الطاولة والتى أقيمت ببراج التشيكية.

واستطاع يوسف أن يفوز فى 7 مباريات من أصل 9 خاضها اللاعب بالبطولة التى يشارك فيها أبطال أوربا .

وجاء فوز يوسف عبد العزيز بالمركز الثانى بعد أن فاز على ديفيد ريتسبايس لاعب التشيك صاحب الأرض.

يشار إلى أن يوسف عبد العزيز احترف في ألمانيا من 2013 حتى 2020 ، ثم انتقل للعب فى أحد الأندية بإسبانيا .

يذكر أن يوسف عبد العزيز توج مع منتخب الطاولة بـ 5 ألقاب أفريقية ، فى مختلف السباقات سواء الفردية أو الزوجية أو الفرق ، بالاضافة إلى احتلال المركز الخامس فى بطولات العالم تحت 18 سنة ، كما سبق و حقق برونزية العالم تحت 16 سنة ، و توج بذهبية بطولة أفريقيا للرجال عام 2019 ، وكذلك فضية بطولة لوكسمبورج.