شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يتعادل للزمالك أمام فيوتشر 2 / 2 من ضربة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرزأحمد سيد زيزو الهدف الثاني لفريق الزمالك فى مرمى فيوتشر من ركلة جزاء فى الدقيقة 49 من عمر مباراة الفريقين المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدورى، لتصبح النتيجة 2 / 2، لتصبح النتيجة 2-2.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغنى- محمد عبد الشافى- حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"- يوسف إبراهيم "أوباما"- أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:-

محمد عواد- محمود حمدى "الونش"- عبد الله جمعة- أحمد فتوح- حازم إمام- إمام عاشور- إسلام جابر- رزاق سيسيه -عمر السعيد

بينما جاء تشكيل فيوتشر كالتإلى :

محمود حمدى فى حراسة المرمى، امامه الرباعى عمر كمال وسعد سمير وجوناثان ومحمود مرعي، وفى الوسط كريم نيدفيد وعربى بدر وناصر ماهر واحمد رفعت وفى الهجوم مصطفى البدري، أحمد عاطف

ويقود الفريق فى مباراة فيوتشر أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبدالمقصود المدرب المساعد فى أول مباراة لهما بعد فسخ التعاقد بالتراضى مع ألفرنسى باتريس كارتيرون المدير ألفنى السابق للفريق.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 19 نقطة بعدما خاض 9 مباريات، حقق ألفوز فى 6 وخسر مباراتين وتعادل فى وأحدة، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 9.































































































































