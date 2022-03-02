شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر و تأجيل لقاءات الأهلى و الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر الموسم الجديد حيث تم تأجيل ثلاث مباريات الأهلي أمام نظيره فريق المصري بالسلوم على ستاد السلام و مواجهة الزمالك مع فريق الداخلية على ستاد القاهرة الدولي، و مباراة المصري والمنصور، ولكن لم يتم تحديد موعد لهم .

و تبدأ مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر يوم الخميس 10 مارس بين المقاولون العرب أمام المصرية للاتصالات على ستاد المقاولون العرب ثم يوم 11 مارس يواجه فريق إنبي نظيره ديروط بينما يواجه فاركو نظيره كفر الشيخ.

وتتوالي مباريات دور ال 32 من بطولة كأس مصر حتي يوم 26 مارس عقب التوقف الدولي، وجاء جدول ترتيب المباريات على النحو التالي..