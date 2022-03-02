شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم فيوتشر فى الوقت القاتل ويقتنص أول فوز فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوزًا قاتلاً على نظيره فيوتشر بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز، ليقتنص الفريق الأبيض 3 نقاط غالية، وهو الفوز الأول للفريق الأبيض فى 2022 والأول بعد أربع مباريات دون انتصار.

تقدم فيوتشر بهدف أحرزه أحمد عاطف فى الدقيقة 2 من عمر اللقاء بعدما نجح فى ضرب مصيدة التسلل، ثم سجل أحمد رفعت الهدف الثانى فى الدقيقة 13، ورفض الاحتفال بالهدف، وفى الدقيقة 16 سجل أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الأول من ضربة جزاء، ثم سجل هدف التعادل من ضربة جزاء أخرى فى الدقيقة 49، وفى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع سجل محمد عبد الغنى هدف فوز فريقه بعد كرة من ضربة ركنية.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 22 فى المركز الثالث، بعدما خاض 9 مباريات، حقق الفوز فى 7 وخسر مباراتين وتعادل فى واحدة، وسجل لاعبوه 20 هدف، وسكنت شباكه 11.

فيما تجمد رصيد فريق فيوتشر عند النقطة 15، بعدما خاض 11 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4، وسجل لاعبو فيوتشر 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 12.

خاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، فى الدفاع.. محمد عبد الشافى، محمد عبد الغنى، محمود علاء، حمزة المثلوثى، فى الوسط.. محمد أشرف روقا، ويوسف أوباما، أمامهم.. أشرف بن شرقى، محمود شيكابالا، أحمد سيد زيزو، فى الهجوم.. سيف الدين الجزيرى.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من:- محمد عواد - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - إمام عاشور - إسلام جابر - رزاق سيسيه -عمر السعيد.

فيما خاض فيوتشر المباراة بتشكل مكون من.. محمود حمدي في حراسة المرمى، عمر كمال سعد سمير، جوناثان، محمود مرعي، نيدفيد، عربي بدر، ناصر ماهر، احمد رفعت، مصطفى البدري، أحمد عاطف.



























































