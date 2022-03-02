شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة والنتيجة 2-2 .. محاولات من الزمالك وفيوتشر لتسجيل هدف التقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وفيوتشر التي تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز، ومازالت النتيجة 2 / 2 بين الفريقين.

تقدم فيوتشر بهدف أحرزه أحمد عاطف فى الدقيقة 2 من عمر اللقاء بعدما نجح فى ضرب مصيدة التسلل، ثم سجل أحمد رفعت الهدف الثانى فى الدقيقة 13، ورفض الاحتفال بالهدف، وفى الدقيقة 16 سجل أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الأول من ضربة جزاء.

وحاول لاعبو الزمالك الضغط من أجل تسجيل هدف التعادل، فى الوقت الذى تراجع لاعبو فيوتشر للتأمين الدفاعى والعمل على استغلال تقدم خطوط الزمالك من أجل المباغتة وتسجيل الهدف الثالث.

وهدد فيوتشر مرمى الزمالك فى أكثر من فرصة كادت أن تسكن شباك محمد أبو جبل، وسط عدم تركيز من مدافعى الفريق الأبيض.

ومع بداية الشوط الثانى حصل محمد عبد الشافى على ضربة جزاء، سجل منها أحمد سيد زيزو هدف التعادل لفريقه، بعدها ضغط فيوتشر من أجل العودة للتقدم، وفى الدقيقة 72 كاد فيوتشر أن يسجل الهدف الثالث إلا إن إمام عاشور نجح فى انقاذ الكرة قبل أن تسكن الشباك.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، فى الدفاع.. محمد عبد الشافى، محمد عبد الغنى، محمود علاء، حمزة المثلوثى، فى الوسط.. محمد أشرف روقا، ويوسف أوباما، أمامهم.. أشرف بن شرقى، محمود شيكابالا، أحمد سيد زيزو، فى الهجوم.. سيف الدين الجزيرى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:- محمد عواد - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - إمام عاشور - إسلام جابر - رزاق سيسيه -عمر السعيد.

فيما ضم تشكيل فيوتشر كلاً من.. محمود حمدي في حراسة المرمى، عمر كمال سعد سمير، جوناثان، محمود مرعي، نيدفيد، عربي بدر، ناصر ماهر، احمد رفعت، مصطفى البدري، أحمد عاطف.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 19 نقطة بعدما خاض 9 مباريات، حقق الفوز فى 6 وخسر مباراتين وتعادل فى واحدة، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 9.

ويحتل فريق فيوتشر المركز السادس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز فيوتشر في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو فيوتشر 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 9.































































































































