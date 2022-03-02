شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف أيمن أشرف من اللحاق بمباراة المريخ السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات موقف أيمن أشرف مدافع الأهلي غامضا من اللحاق بمباراة فريقه ضد المريخ السوداني يوم السبت المقبل والمؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في ظل حاجته لبعض الوقت من أجل التعافي الكامل من إصابة الركبة والانتظام في تدريبات فريقه الجماعية ومن ثم الدفع به في مباريات فريقه الرسمية.

وغاب أيمن أشرف عن المشاركة مع الأهلي في مباريات المقاصة وفاركو بالدوري وصن داونز بدوري أبطال إفريقيا، بسبب شكواه من خشونة في الركبة واستمراره في أداء برنامجه التأهيلي الذي بدأ المرحلة الأخيرة فيه، بالجري حول الملعب قبل تحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية لفريقه خلال الفترة القادمة.

ويتحدد موقف أيمن أشرف من المشاركة في مباراة المريخ بناءا على موقفه من الانتظام في المران الجماعي غدا الخميس وبعد غد الجمعة ، وحالة اللاعب اذا لم يشكو من أية آلام في الركبة بعد نزول التدريبات الجماعية ووقتها سيتواجد في قائمة مباراة المريخ بشكل عادي.

ويحتاج الأهلي إلى جهود أيمن أشرف في ظل تعرض أكثر من لاعب في قلب الدفاع للإصابة مثل بدر بانون وياسر إبراهيم بخلاف عدم جاهزية محمود متولي.