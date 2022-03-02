شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 2 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 2 / 3 / 2022 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها كشف مسئولى نادي الزمااك موففهم من التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون، والذي تمت اقالته علي خلفية تراجع النتائج.

جهاز المنتخب يطمئن على حجازى وتأكيدات بغيابه أمام السنغال

حرص مسئولو منتخب مصر على الاطمئنان على أحمد حجازي لاعب منتخب مصر والمحترف باتحاد جدة السعودي ، بعد الإصابة التي لحقت باللاعب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي استضافتها الكاميرون واحنا فيها الفراعنة المركز الثاني في البطولة.

ياسر إبراهيم يقترب من العودة لقائمة الأهلي أمام المريخ السوداني

اقترب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي من العودة إلى قائمة فريقه في مباراته القادمة ضد المريخ السوداني يوم السبت المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما غاب عن مباراة فاركو بالدوري بسبب شعوره باجهاد في العضلة الخلفية.

يعقد مجلس إدارة النادي الاسماعيلي اجتماعا غدا الخميس لبحث خصم نسبة 25% من عقد كل لاعب بالفريق الاصفر بسبب سوء النتائج، ويدرس مجلس الدراويش عدم الاعلان عن العقوبة في وسائل الإعلام في ظل ارتباط الفريق بمباراة مصيرية أمام فاركو الاثنين المقبل بالدوري. حلمى طولان يعود لقيادة إنبى أمام المصرى بـ"العكاز" حلمى طولان يعود لقيادة إنبى أمام المصرى بـ"العكاز" يعود حلمى طولان المدير الفني لفريق إنبى، لقيادة لاعبيه من الملعب بـ"العكاز" أمام المصرى البورسعيدى، في المباراة المقرر لها غدا الخميس، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

يستأنف فريق سيراميكا تدريباته غدا الخميس استعدادا لمواجهة سموحة في المباراة المقرر لها 8 مارس الجاري على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

3 أسابيع تفصل صلاح محسن عن الانتظام فى تدريبات الأهلى

ينتظم صلاح محسن لاعب النادى الأهلى فى تدريبات فريقه بعد ثلاثة أسابيع حيث يواصل اللاعب تنفيذ البرنامج التأهيلى للتعافى من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً وأجرى على أثرها جراحة فى مشطية القدم.