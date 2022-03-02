أسامة نبيه: بدأنا الدوري اليوم.. وانتظروا عودة الروح للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اعتبر أسامة نبيه المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك أن فريقه بدأ بطولة الدوري الممتاز للتو بمباراة الجولة العاشرة، بعد فوزه على فيوتشر (3-2).

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال نبيه :"قلت للاعبين إننا سنبدأ بطولة الدوري اليوم، والطريقة التي حققنا بها الفوز تمنحنا دفعة معنوية كبيرة".

وفاز الزمالك على فيوتشر بعدما كان متأخرا بهدفين نظيفين، قبل أن يتعادل بركلتي جزاء ويسجل الهدف القاتل في الدقيقة 90+5.

وأضاف مدرب الزمالك :"الفوز على فريق كبير ومحترم مثل فيوتشر جاء في وقته بالنسبة لنا، هذا هو نادي الزمالك الذي نريده".

وأتم نبيه :"انتظروا عودة الروح للزمالك بشكل أقوى في المباريات المقبلة، لدي أفكار أحاول تطبيقها في الملعب، بدأنا مباراة فيوتشر بطريقة 4-3-3 وأنهينا اللقاء بطريقة 4-2-3-1، وأرهقت أوباما ذهنيا في الملعب، لكنه أدى ما طلبته منه".